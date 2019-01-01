Впервые в истории: Саудовская Аравия назначила послом в США женщину

Новий посол США — принцеса Рима (фото — twitter.com/rbalsaud)

Саудовская Аравия назначила нового посла США. Впервые в истории королевства им стала женщина — принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд. Указ о ее назначении уже подписал король, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД Саудовской Аравии.

До принцессы послом Саудовской Аравии в США был старший сын короля Халед бен Салман, который занимал свою должность с апреля 2017 года. Ее пришлось снять с должности из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В Вашингтоне считают, что наследный принц несет личную ответственность за жесткое убийство журналиста.

О принцессе Риме бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, которая стала новым послом Саудовской Аравии в США, известно, что она — дочь принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы. Она известна своей позицией как защитница прав женщин. В 2014 году Forbes включил принцессу в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.

Принцесса Рима также активно занимается предпринимательством. Кроме этого она пропагандирует здоровый образ жизни и является членом Олимпийского комитета страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили работать нотариусами.