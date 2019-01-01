Угроза безопасности всей Европы: в НАТО выдвинули громкое обвинение России

Угроза безопасности всей Европы: в НАТО выдвинули громкое обвинение России

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: flickr.com

Россия, аннексировав Крым, изменила североатлантическую среду безопасности. РФ в НАТО считают единственным соперником, который уничтожает мировой порядок.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард, передает ONLINE.UA со ссылкой на Польское радио.

Выступая в Европейском парламенте на заседании подкомитета безопасности и обороны, где обсуждались угрозы европейской безопасности, Эверард подчеркнул, что после распада СССР все государства признали мир чем-то данным раз и навсегда. Но Россия в 2014 года пошла на аннексию Крыма, чем шокировала весь мир.

"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы", — подчеркнул Эверард.

Генерал добавил, что единственным соперником НАТО является Россия, которая хочет отстроить свою позицию, уничтожая международный порядок. При этом, по мнению Эверарда, главной целью Путина является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский глава Петр Порошенко назвал двух главных врагов Украины. Это Россия и бедность.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, Россия, Крым, Европа, угроза, обвинение, аннексия
Новости других СМИ
Ким Чен Ын на бронепоезде поехал на встречу с Трампом: новые подробности и фото
Ким Чен Ын на бронепоезде поехал на встречу с Т...
Путин пригрозил США ядерной войной: в России расшифровали послание президента Федеральному собранию
Путин пригрозил США ядерной войной: в России ра...
Курс валют на сегодня 24 февраля - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 24 февраля - доллар не из...
Россия надежнее, чем Украина: в Германии отличились очередным резонансным заявлением
Россия надежнее, чем Украина: в Германии отличи...
Никаких условий для заключения мирного договора нет: Лавров выступил с громким заявлением
Никаких условий для заключения мирного договора...
Макрон призвал страны ЕС стать независимыми от России
Макрон призвал страны ЕС стать независимыми от ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги