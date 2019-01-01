Угроза безопасности всей Европы: в НАТО выдвинули громкое обвинение России

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Россия, аннексировав Крым, изменила североатлантическую среду безопасности. РФ в НАТО считают единственным соперником, который уничтожает мировой порядок.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард, передает ONLINE.UA со ссылкой на Польское радио.

Выступая в Европейском парламенте на заседании подкомитета безопасности и обороны, где обсуждались угрозы европейской безопасности, Эверард подчеркнул, что после распада СССР все государства признали мир чем-то данным раз и навсегда. Но Россия в 2014 года пошла на аннексию Крыма, чем шокировала весь мир.

"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы", — подчеркнул Эверард.

Генерал добавил, что единственным соперником НАТО является Россия, которая хочет отстроить свою позицию, уничтожая международный порядок. При этом, по мнению Эверарда, главной целью Путина является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.

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