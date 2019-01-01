Путин пригрозил США ядерной войной: в России расшифровали послание президента Федеральному собранию

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию пригрозил США ядерной войной. Об этом заявила российская журналиста Юлия Латынина, выделившая из послания Путина две важные вещи, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Эхо Москвы".

"Из послания Владимира Владимировича Федеральному собранию мы узнали две вещи. Первое – что мы будем жить лучше и мы будем жить веселее. И второе – что Путин защитит нас от страшных американских ракет, которые вот-вот нас уничтожат", – заявила Латынина.

Журналистка, комментируя "важное заявление" Путина, подчеркнула слова главы Кремля о том, что Россия будет "вынуждена" отвечать на угрозы со стороны США.

"В случае поставки новых ракет США в Европу мы будем вынуждены – он сказал, я хочу это подчеркнуть: "вынуждены" – предусмотреть зеркальные и асимметричные действия, и что вот как только угроза против России станет реальной, мы развернем виды вооружений и можем их использовать не только в отношении тех территорий, из которых исходит соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений. Президент не более и не менее как пригрозил ядерной войной, причем, заметим, не на атаку США, а вот если американцы просто разместят свое оружие в Европе, то значит, мы можем жахнуть по центрам принятия решений, по Вашингтону. Причем мы, бедные, будем вынуждены, это просто будет ответ на страшную американскую агрессию. Мы будем жертвами. Жертвы, как известно, попадают в рай. Как шахиды", – добавила Латынина.

Ранее аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, военный эксперт Александр Гольц, писатель Александр Генис (США) уже комментировали послание Путина Федеральному собранию, после которого он, кстати, объяснился с прессой по ключевым моментам, в частности, связанным с применением ядерного оружия, считая, что его могли неправильно понять.

"Прежде всего сигнал был в адрес Вашингтона. Это первый раз, когда российская власть открыто и прямо сообщила, что она готовит ядерную атаку против США. Это было четко и ясно сказано впервые. Руководители российских СМИ попытались уточнить, какие центры принятия решений имеются в виду, и Путин совершенно честно и прямо сказал, что это Вашингтон", — расшифровал слова Путина военный эксперт Александр Гольц.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России испытали ядерную ракету, которой ранее хвастался Путин.