Лукашенко помогает Украине бороться с агрессией России на Донбассе: неожиданные подробности

За годы войны на Донбассе Беларусь поставила Украине большую военную помощь. Речь идет о противотанковых ракетах 9М124 для танков
Об этом сообщается в telegram-канале "Бульба престолов", передает ONLINE.UA.
По данным ресурса, Минск поставил Украине несколько тысяч противотанковых ракет 9М124 для модифицированных танков ВСУ
Также сообщается, что Беларусь помогает Украине с электроникой для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Скиф", которые, согласно сообщению, скоро составят компанию уже используемым на Донбассе ПТРК "Стугна-П".
Следует напомнить, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подумают про совместной ответ на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности. По его мнению, НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе и на территоритории соседней Украины.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко поручил усилить границы Беларуси и создать новые подразделение пограничников с увеличением численности штата.