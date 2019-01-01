Лукашенко помогает Украине бороться с агрессией России на Донбассе: неожиданные подробности

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За годы войны на Донбассе Беларусь поставила Украине большую военную помощь. Речь идет о противотанковых ракетах 9М124 для танков Т-64 БВ и электроника для ПТРК "Скиф", которые скоро поступят на вооружение украинской армии.

Об этом сообщается в telegram-канале "Бульба престолов", передает ONLINE.UA.

По данным ресурса, Минск поставил Украине несколько тысяч противотанковых ракет 9М124 для модифицированных танков ВСУ Т-64 БВ, дальность поражения которых составляет 4,8 км. Отмечается, что они играют большую роль в борьбе с российской агрессией на Донбассе.

Также сообщается, что Беларусь помогает Украине с электроникой для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Скиф", которые, согласно сообщению, скоро составят компанию уже используемым на Донбассе ПТРК "Стугна-П".

Следует напомнить, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подумают про совместной ответ на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности. По его мнению, НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе и на территоритории соседней Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко поручил усилить границы Беларуси и создать новые подразделение пограничников с увеличением численности штата.