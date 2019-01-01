Люди едва успевали прятаться: боевики обстреляли мирные населенные пункты на Донбассе

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В воскресенье, 24 февраля, около 05:00 утра боевики накрыли прицельным минометным огнем мирные населенные пункты на Донбассе. Под вражескую атаку попали жители Золотого и Новоалександровки.

Пресс-центр штаба ООС опубликовал жуткие фото последствий обстрелов боевиков, сообщает ONLINE.UA.

В штабе ООС сообщили, что российские мины разрывались у людей прямо в домах. Испуганные жители Золотого и Новоалександровки едва успевали прятаться от взрывов.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать. Что нам делать, я не знаю", – рассказал житель Золотого Дмитрий.

В настоящее время на месте обстрелов работают украинские правоохранители и представители украинской стороны Общего центра контроля и координации. Они собирают доказательства теракта со против мирных жителей Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики на протяжении всей ночи на 24 ферваля не прекращали минометный огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский защитник.