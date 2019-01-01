"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей

"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей

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Фото: twitter.com/krimrt

23 февраля оккупанты Крыма провели очередную милитаристскую акцию с участием детей в Евпатории. Несмотря на холодную погоду, детей вывели на площадь города, где показали им "военный маскарад".

Красноречивые фото с акции были опубликованы в сети блогером RoksolanaToday&Крым, сообщает ONLINE.UA.

"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей (1)

"Евпатория. Погода не помешала вытянуть детей на милитари-шабаш. Евпатория забавная. Евпатория шел 1922 год...", — подписал фото автор.

"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей (2)

На снимках видно, что детей вывели на площадь в в военной форме российских вооруженных сил, которая уже стала обязательным атрибутом подобных "детских праздников". Пользователи сети в шоке от происходящего. Они массово комментируют действия оккупантов.

"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей (3)

"Как сказали в ГА ООН, то место, куда приходит Россия, всегда становится военной базой", "Походу у каждого ребенка уже есть по несколько комплектов личной военной формы", "Напоминает маскарад в аду", — комментируют фото пользователи сети.

"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей (4)

"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей (5)

"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей (6)

"Шел 1922 год ...": оккупанты Крыма устроили новую абсурдную акцию с участием детей (7)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оккупанты Крыма решили создать "армию патриотов" из детей, которых учат обращаться с оружием. Они создали в оккупированном Севастополе так называемый "дом юнармии", где школьники проходят "общевойсковую подготовку".

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, оккупация, дети, акция
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