Украинский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира

Ігор Радивілов (фото — twitter.com/OlympicUA)

Украинский гимнаст Игорь Радивилов триумфально победил на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Мельбурне. Он показал лучший результат в опорном прыжке, который принес ему золотую медаль, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт соревнований.

За финальный прыжок Игорь Радивилов набрал 14,949 балла. Этот результат стал лучшим. На втором месте оказался француз Лорис Фраска (14,900 балла), а на третьем — британец Доминик Каннингэм (14,749 баллов).

Также Игорь Радивилов вышел в финал соревнований на кольцах, но занял только шестое место, набрав 14,566 баллов. Победил в этой дисциплине китаец Янг Лью с результатом 15,166 очков.

Напомним, в августе прошлого года Радивилов завоевал серебряную медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходил в шотландском Глазго. Он также становился бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, серебряным призером чемпионатов мира в Наньнине-2014 и Монреале-2017 .

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу.