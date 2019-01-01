Украинский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира

  |  Спорт   |   Читати українською
Ігор Радивілов (фото — twitter.com/OlympicUA)

Украинский гимнаст Игорь Радивилов триумфально победил на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Мельбурне. Он показал лучший результат в опорном прыжке, который принес ему золотую медаль, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт соревнований.

За финальный прыжок Игорь Радивилов набрал 14,949 балла. Этот результат стал лучшим. На втором месте оказался француз Лорис Фраска (14,900 балла), а на третьем — британец Доминик Каннингэм (14,749 баллов).

Также Игорь Радивилов вышел в финал соревнований на кольцах, но занял только шестое место, набрав 14,566 баллов. Победил в этой дисциплине китаец Янг Лью с результатом 15,166 очков.

Напомним, в августе прошлого года Радивилов завоевал серебряную медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходил в шотландском Глазго. Он также становился бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, серебряным призером чемпионатов мира в Наньнине-2014 и Монреале-2017.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, спорт, гимнастика, ігор радивілов, победа, Кубок мира, золота медаль
Новости других СМИ
Назван продукт, который провоцирует быстрое старение кожи
Назван продукт, который провоцирует быстрое ста...
Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующего соперника
Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующег...
"Катком пройдемся по вашему Ломаченко": тренер известного боксера пригрозил украинскому чемпиону
"Катком пройдемся по вашему Ломаченко"...
Украинец возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира
Украинец возглавил престижный рейтинг лучших бо...
В России застрелили известного боксера
В России застрелили известного боксера
Российская биатлонистка выступит за сборную Украины
Российская биатлонистка выступит за сборную Укр...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи