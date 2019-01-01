Букмекеры изменили прогноз на Евровидение 2019: на каком месте Украина

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После оглашения победителя Нацотбора Украины на Евровидение 2019 букмекеры изменили прогноз на победителя международного песенного конкурса. В новом прогнозе Украину подняли на четвертую позицию, хотя до этого прогнозировали лишь 14 место для украинского исполнителя на Евровидении 2019, сообщает ONLINE.UA.

Следует отметить, что в Украине еще не приняли окончательное решение об участии MARUV, которая победила в финале Нацотбора, в Евровидении 2019. У Национальной общественной телерадиокомпании есть 48 часов, чтобы определиться с тем, кто поедет от Украины на конкурс.

Как сообщили в НОТУ, MARUV поставлено условие для участия в Евровидении 2019 от Украины — артистка должна отказаться от концертов в России, где ведет активную гастрольную деятельность.

"Одно из условий договора, что предоставили победительнице Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" MARUV, отказ от гастролей по России", – заявили в НОТУ.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал певицу и отметил, что она не может представлять Украину, пока выступает в стране-агрессоре.

"Про Нацотбор на Евровидение. Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем, и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", – сказал он.

Ранее ONLINE.UA публиковал результаты финала Нацотбора Украины на Евровидение 2019, который состоялся 23 февраля в Киеве.