Курс валют на сегодня 25 февраля - доллар стал дороже, евро подешевел

Курс валют на сегодня 25 февраля - доллар стал дороже, евро подешевел

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На понедельник, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 25 февраля цена доллара США составит 27 гривен 2 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 6 копеек, что в свою очередь на 6 копеек меньше чем в воскресенье, 24 февраля.

В воскресенье, 24 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.02/27 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.65/30.62 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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