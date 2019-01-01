Штаб ООС сообщил плохие новости с Донбасса

Ситуация на Донбассе продолжает обостряться. За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный погиб, 2 получили ранения. От начала текущих суток оккупанты обстреляли из минометов позиции ОС в районе Лебединского.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм боевики 17 раз применили и потратили 285 снарядов и мин. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений ОС из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — подчеркнули в штабе.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами совершено 7 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки
ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новозвановка.Из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 — в районе населенного пункта Катериновка", — отметили в штабе.
Из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП — вблизи населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта
Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лобачеве.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики стянули 33 танка на оккупированную Луганщину.