Штаб ООС сообщил плохие новости с Донбасса

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Ситуация на Донбассе продолжает обостряться. За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный погиб, 2 получили ранения. От начала текущих суток оккупанты обстреляли из минометов позиции ОС в районе Лебединского.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм боевики 17 раз применили и потратили 285 снарядов и мин. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений ОС из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 9 раз обстреляли украинские опорные пункты: 4 раза — из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Водяное.Дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия — вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Павлополь.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами совершено 7 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки ЗУ-23 -2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новозвановка.Из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Золотое-4 ; из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23 -2 — в районе населенного пункта Катериновка", — отметили в штабе.

Из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП — вблизи населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Золотое-1 .

Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лобачеве.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики стянули 33 танка на оккупированную Луганщину.