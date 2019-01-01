Белый дом наконец-то прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предупреждение и очередные угрозы от президента РФ Владимира Путина относительно последствий для Соединенных Штатов после расторжения ракетного договора являются пустыми словами, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, который распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", — подчеркнул Помпео.

Дипломат в очередной раз отметил, что ракетные договоренности нарушала именно РФ.

"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором", – заявил госсекретарь.

Как сообщал ONLINE.UА, президент России Владимир Путин заявил, что официальный Вашингтон должен хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному Собранию.