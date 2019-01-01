Пенсионерам перед выборами обещают единоразовую доплату к пенсии - названа сумма

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Министр социальной политики Андрей Рева в ходе совещания при участии президента Петра Порошенко заявил, что в марте-апреле 2019 года будет осуществлено доплату к пенсии в размере 2,410 тысяч гривен, передает ONLINE.UA.

"В 2019 году предлагается им (пенсионерам — ред.) осуществить доплату к пенсии 2,410 тысяч гривен. Почему именно идет речь о такой выплате? Речь идет про дополнительный ресурс, который был получен от закона о "євробляхах". Впервые явление, которое наносило ущерб всей стране было возвращено на пользу определенным категориям граждан. То есть средства от растаможки "євроблях" в полном объеме было направлено на такие выплаты. Это инициатива президента", — заявил министр.

По его словам, 2,410 тысяч гривен – это фактически та сумма, которую людям не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена индексация пенсии.

"Эта сумма будет выплачена в марте-апреле 2019 года", — добавил представитель правительства.