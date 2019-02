Оскар-2019: опубликован полный список победителей

24 февраля прогремела долгожданная 91 церемония награждения премиями Оскар. Голливудские звезды традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег. Стало известно, кто вошел в число счастливчиков и стал победителем премии.



Американская академия киноискусства еще 22 января назвала главных номинантов премии Оскар-2019 . Всего было названо 24 номинации, финальное голосование за победителя в каждой из которых произошло с 12 по 19 февраля. Шорт-лист вероятных претендентов в 9 других номинациях были объявлены еще 18 декабря 2018. Стоит отметить, что в этом году золотые статуэтки вручали известные киноактеры, не заявленные в номинациях.

Победители премии Оскар-2019

"Зеленая книга" (Green book), режиссер Питер Фаррелли;Альфонсо Куарон ("Рим" / Roma)Оливия Колман ("Фаворитка" / The Favourite)Рами Малек ("Богемная рапсодия" / Bohemian Rhapsody): Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk)Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;"Власть" (Vice), гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney;

Билли Портер

Номинация "Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера" (Black Panther), художник-костюмер Ruth E. Carter;

Номинация "Лучшая работа художника-постановщика": "Черная пантера" (Black Panther), художник-постановщик Ханна Бичлер;

Номинация "Лучшая операторская работа": "Рим" (Roma), оператор Альфонсо Куарон;

Номинация "Лучший звуковой монтаж": "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Номинация "Лучший звук": "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке": "Рим" (Roma), Мексика;

Номинация "Лучший монтаж": "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody), монтажер Джон Оттман;

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана": Магершала Али ("Зеленая книга" / Green Book)

Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм»: «Человек-паук: Вокруг вселенной" (Spider-Man: Into the Spider-Verse), режиссеры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман;

Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм»: Bao, режиссер Domee Shi;

Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм»: Period. End Of Sentence, режиссер Rayka Zehtabchi;

Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм": Skin, режиссер Guy Nattiv;

Номинация "Лучшие визуальные эффекты": "Первый человек" (First Man), режиссер Дэмьен Шазелл;

"Первый человек" / Twitter / @THR

Номинация "Лучший оригинальный сценарий": "Зеленая книга" (Green Book), авторы сценария Ник Валлелонга, Брайан Гейес Карри, Питер Фаррелли;

Номинация "Лучший сценарий-адаптация": "Черный куклукскланивець" (BlacKkKlansman), авторы сценария Спайк Ли, Чарли Вахтель и Кевин Виллмотт;

Номинация "Лучшая музыка к фильму": "Черная пантера" (Black Panther)

Номинация "Лучшая песня": Shallow ("Рождение звезды" / A Star Is Born)

Леди Гага

Как передает ONLINE.UA, ранее американский институт киноискусства (AFI) определил лучшие фильмы и сериалы 2018 года. В список лучших премии AFI Awards 2018 попал фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Рождение звезды".