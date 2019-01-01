Оскар-2019: опубликован полный список победителей

Американская академия киноискусства еще 22 января назвала главных номинантов премии
Номинация "Лучший фильм года": "Зеленая книга" (Green book), режиссер Питер Фаррелли;
Номинация "Лучший режиссер": Альфонсо Куарон ("Рим" / Roma)
Номинация "Лучшая женская роль": Оливия Колман ("Фаворитка" / The Favourite)
Номинация "Лучшая мужская роль": Рами Малек ("Богемная рапсодия" / Bohemian Rhapsody)
Номинация "Лучшая женская роль второго плана": Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk)
Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм»: Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;
Номинация "Лучший грим и прически": "Власть" (Vice), гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney;
Билли Портер
Номинация "Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера" (Black Panther), художник-костюмер Ruth E. Carter;
Номинация "Лучшая работа художника-постановщика": "Черная пантера" (Black Panther), художник-постановщик Ханна Бичлер;
Номинация "Лучшая операторская работа": "Рим" (Roma), оператор Альфонсо Куарон;
Номинация "Лучший звуковой монтаж": "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody)
Номинация "Лучший звук": "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody)
Номинация "Лучший фильм на иностранном языке": "Рим" (Roma), Мексика;
Номинация "Лучший монтаж": "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody), монтажер Джон Оттман;
Номинация "Лучшая мужская роль второго плана": Магершала Али ("Зеленая книга" / Green Book)
Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм»: «Человек-паук: Вокруг вселенной" (Spider-Man: Into the Spider-Verse), режиссеры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман;
Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм»: Bao, режиссер Domee Shi;
Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм»: Period. End Of Sentence, режиссер Rayka Zehtabchi;
Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм": Skin, режиссер Guy Nattiv;
Номинация "Лучшие визуальные эффекты": "Первый человек" (First Man), режиссер Дэмьен Шазелл;
"Первый человек" / Twitter / @THR
Номинация "Лучший оригинальный сценарий": "Зеленая книга" (Green Book), авторы сценария Ник Валлелонга, Брайан Гейес Карри, Питер Фаррелли;
Номинация "Лучший сценарий-адаптация": "Черный куклукскланивець" (BlacKkKlansman), авторы сценария Спайк Ли, Чарли Вахтель и Кевин Виллмотт;
Номинация "Лучшая музыка к фильму": "Черная пантера" (Black Panther)
Номинация "Лучшая песня": Shallow ("Рождение звезды" / A Star Is Born)
Леди Гага
Как передает ONLINE.UA, ранее американский институт киноискусства (AFI) определил лучшие фильмы и сериалы 2018 года. В список лучших премии AFI Awards 2018 попал фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Рождение звезды".