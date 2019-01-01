Оскар-2019: опубликован полный список победителей

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24 февраля прогремела долгожданная 91 церемония награждения премиями Оскар. Голливудские звезды традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег. Стало известно, кто вошел в число счастливчиков и стал победителем премии.



Американская академия киноискусства еще 22 января назвала главных номинантов премии Оскар-2019 . Всего было названо 24 номинации, финальное голосование за победителя в каждой из которых произошло с 12 по 19 февраля. Шорт-лист вероятных претендентов в 9 других номинациях были объявлены еще 18 декабря 2018. Стоит отметить, что в этом году золотые статуэтки вручали известные киноактеры, не заявленные в номинациях.

Победители премии Оскар-2019