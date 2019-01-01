Лавров похвастался, что США обратились к Кремлю за советом

Сергій Лавров (фото — wikipedia.org)

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Соединенные Штаты обратились к России за советом перед запланированной встречей американского и северокорейского лидеров во Вьетнаме 27-28 февраля, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Логика "действие за действие" сейчас начинает пробивать себе дорогу в Вашингтоне, по крайней мере, контакты нашего заместителя министра со своими американскими коллегами говорят о том, что США даже спрашивают советы у нас с вами, каким мы видим тот или иной сценарий того, что через несколько дней состоится в Ханое", — сказал Лавров.

Кроме того, одиозный российский дипломат добавил, что быстрого решения проблемы Корейского полуострова не существует, добавив, что ООН должна отменить некоторые санкции против Северной Кореи, которые препятствуют отношениям между Пхеньяном и Сеулом.

Как известно, первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится, что Северная Корея готова к денуклеаризации.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава КНДР Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.