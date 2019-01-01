В СНБО назвали главную ошибку Путина во время нападения на Украину в 2014 году

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент России Владимир Путин проиграл в Украине и после незаконной аннексии Крыма в 2014 году не смог начать захватывать ее со всех сторон. Глава Кремля думал, что после бегства Януковича в РФ и оккупации полуострова в государстве "все развалится", начнутся массовые конфликты и беспорядки. Это и стало основным промахом Путина, ведь Украина успела подготовиться к его очередной агрессии.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Цензор.НЕТ".
По словам Турчинова, Путин имел план, по которому все протесты украинцев должны были прекратиться, а президент-беглец Виктор Янукович вернуться на должность. Однако, Москва не ожидала, что украинский народ сплотится и сможет противостоять пророссийским силам.
Глава Кремля не думал, что украинцы смогут так быстро самоорганизоваться, а силовые органы восстановить свою составляющую, ведь в бюджете страны было лишь 100 тысяч гривен. В России были убеждены, что есть силовая вертикаль, организованная Януковичем, и ее невозможно изменить за день или даже месяц.
"Мы были тогда на грани катастрофы. И те, кто держался на Майдане, те, кто держались в Крыму и не предали свою Родину, те, кто пошел добровольцем защищать страну, те волонтеры, которые помогали всем, чем можно – спасли Украину. Путин все рассчитал, кроме одной важной детали: главная сила Украины — это не деньги и не власть, главная сила – это украинский народ", — пояснил секретарь СНБО.
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