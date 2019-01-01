В СНБО назвали главную ошибку Путина во время нападения на Украину в 2014 году

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент России Владимир Путин проиграл в Украине и после незаконной аннексии Крыма в 2014 году не смог начать захватывать ее со всех сторон. Глава Кремля думал, что после бегства Януковича в РФ и оккупации полуострова в государстве "все развалится", начнутся массовые конфликты и беспорядки. Это и стало основным промахом Путина, ведь Украина успела подготовиться к его очередной агрессии.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Цензор.НЕТ".