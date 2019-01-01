Ракетный эсминец США срочно зашел в Одессу - первые фото

Фото: dumskaya.net

25 февраля в Одесский морской торговый порт срочно вошел американский ракетный эсминец USSDonaldCook, (DDG75) — он пришвартовался у 16-го причала Морского вокзала, передает ONLINE.UA со ссылкой на местное издание "Думская".

По предварительным данным, он пробудет в Одессе три дня — до 27 февраля включительно.

Также отмечается, что эсминец вошел в черноморский регион вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море. Он прибыл, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе.

"Эсминец уже принимал участие в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики и подобные учения будут проведены и с кораблями Военно-морских сил Украины", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что еще 3 года назад DDG75 заходил в Одессу для участия в совместных украинско-американских учениях "Си Бриз-2015 ".

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арле Берк". Введен в действие в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "АСРОК" и " Стандарт-2 ", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 февраля в Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).