"Будем подкупать пенсионеров": Порошенко ответил на критику оппонентов

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию – и власть планирует повышать пенсии следующие 5 лет. Он пояснил, что у государства появились средства на это: 12 кварталов подряд идет экономический рост, который в 2018 году составил 3,4%, передает ONLINE.UA.

"С 1 марта произойдет индексация пенсий. Для отдельных категорий граждан повышение уже произошло – например, для военных пенсионеров, но с 1 марта произойдет индексация, которая будет проходить постоянно, поскольку в стране в результате реформ появился ресурс", – сказал он.

Президент отметил, что индексация будет большей для тех, кто работал долго и имел высокую зарплату, и в меньшей – для тех, кто работал меньше. Поэтому для последних предусмотрели другую выплату.

"От льготного растаможивания "евроблях" поступило почти 13,6 миллиардов гривен, почти 6 миллиардов – по программе старых автомобилей, которые мы можем сейчас использовать на поддержку пенсионеров. Кому? Тем, кто наименее защищен – кто получает наименьшую пенсию", – заявил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер иронично ответил на критику своих оппонентов.

"Наши оппоненты говорят, что это будет подкуп. Да, мы все следующие 5 лет, в рамках нашей борьбы с бедностью, будем "подкупать": пенсионеров, увеличивая им пенсии; людей труда, увеличивая им зарплаты; семьи и многодетных матерей, увеличивая им выплаты. Это наша стратегия борьбы с бедностью", — написал президент.

По его словам, будут осуществлены выплаты для тех, кто получает меньше минимальной и минимальную пенсию, на сумму более 2400 гривен.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Порошенко заявил, что Украина будет отстаивать свободу свободного прохода кораблей через Керченский пролив в Азовское море, которое блокирует Россия, и готова отправить в регион своих наблюдателей. Украина будет требовать от РФ, чтобы она выполняла свои международные обязательства.