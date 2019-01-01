На Донбассе пытались взорвать главаря боевиков - подробности и фото

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На Донбассе, в оккупированной Макеевке, взорвался автомобиль — боевики утверждают, что это было покушение на одного из командиров пророссийских оккупантов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

На данный момент информации о жертвах нет. "Сегодня в городе Макеевка произошел подрыв взрывного устройства, поврежден автомобиль. На месте работает следственная группа. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Пророссийский канал WarGonzo в соцсети Telegram пишет, что это была попытка ликвидации боевика "ДНР". Хотели "убрать" якобы командира "подразделения МВД" оккупантов.

"Он выжил, находится в Макеевке в Центральной городской больнице, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство собрал профессионал. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант – сделал закладку так, что пострадал только автомобиль", — сказано в сообщении.

Напомним, что 18 февраля в центре оккупированного Донецка возле квартала, где расположена так называемая резиденция пророссийских боевиков, произошло по меньшей мере три мощных взрыва.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что отстранение и ликвидацию главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко готовил нынешний глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, которого поддерживает Кремль. Этот факт подтвердил экс-главарь "ДНР" Александр Ходаковский.