Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что сейчас Курильские острова – больное место для главы Кремля Владимира Путина. По его словам, эти территории не то что не приносят прибыль, они требуют постоянных инвестиций, однако в России денег для инвестиций в этот регион нет, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Главред".

По словам эксперта, строительство моста через Лену в Якутии пришлось остановить, поскольку все ушло yf строительство незаконного Крымского моста. Он отметил, что на данный момент в России нет технологий и она находится под санкциями.

В частности, у нее нет технологии бурения на шельфе, а для региона это крайне важно. А еще – в Японии есть технологии эффективного использования мусора. Переработка городского мусора уже не раз вызвала общественное возмущение, потому что денег и возможностей для этого у Путина тоже нет.

Политолог отмечает – есть одно "но". Это – неподписанный мирный договор с Японией.

"Перед Путиным очень серьезная проблема: он очень хочет получить японские деньги. Он понимает: для того, чтобы удержать Дальний Восток под контролем на фоне растущего Китая, его нужно держать военными и силовыми структурами, а за все это нужно платить", — говорит он.

Орешкин объясняет – глава Кремля прекрасно понимает, что ему больше негде взять денег. Поэтому российский президент принял стратегическое решение – "каким-то образом договариваться с Японией". Однако здесь, по словам политолога, тоже есть серьезный барьер – сопротивление россиян. Поэтому президенту РФ сначала нужно повлиять на общественное мнение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия поставила жесткий ультиматум Японии по спорным Курилам.