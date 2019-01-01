Это гениально: психологи разработали IQ-тест, состоящий только из 2 вопросов

Ученые создали новый IQ-тест, состоящий всего из 2 пунктов. Так, психологи из Лондона и Сингапура утверждают, что выявить людей с высоким интеллектом можно за 30 секунд, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Дайте ответ на эти два вопроса:

1. Если бы вы жили в густонаселенном районе, вас бы раздражало большое количество людей?

а) да, сильно

b) немного

c) вообще бы НЕ раздражало

2. Если бы была такая возможность, вы бы хотели встречаться с друзьями не несколько раз в неделю, а общались бы с ними каждый день?

a) да, конечно!

b) возможно

c) не хотел

Результаты теста:

Если вы ответили "b" или "c" на первый вопрос и "c" на второе – ваши социальные предпочтения совпадают с поведением интеллектуалов.

Ученые уверяют, что жизнь в густонаселенных районах в целом ассоциируется с меньшей удовлетворенностью жизнью, но исследование показало, что толпы людей больше раздражают респондентов с низким интеллектом (средний балл группы по стандартным IQ-тестом – 81), чем группу со средним баллом 116. Тест предполагает, что "средний интеллект" – это 100 баллов.

"В случае с приятелями – ежедневное дружеское общение, согласно с тем же исследованием, приносит больше радости людям с невысоким IQ. На интеллектуалов это так не действует. Интересно, что умники недостаточно умны для того, чтобы распознать эту проблему – они проводят в компаниях больше времени, чем недалекие люди, не понимая, что активная социальная жизнь приносит им больше раздражения, чем веселья", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA рассказывал, как улучшить работу мозга.