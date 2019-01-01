Как поднять уровень гормона счастья - простые и эффективные советы

Как поднять уровень гормона счастья - простые и эффективные советы

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Фото: flickr.com

Чтобы значительно увеличить уровень дофамина в организме нужно запомнить несколько простых, но очень эффективных советов, которые также помогут избежать проблем с настроением, вниманием, памятью и мотивацией, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Медикфорум".

Привило №1: ешьте больше продуктов с высоким содержанием тирозина – аминокислота способна превращаться в организме в гормон удовольствия. Также его можно получить из другой аминокислоты — фениланина. Эти компоненты содержатся в продуктах с животным и растительным белком: яйцах, рыбе, бобовых, курице, авокадо, орехах, бананах, говядине, индейке, молочной продукции.

Правило №2: не пейте кофе. Действительно, она отлично бодрит, но при этом уровень дофамина снижается после мгновенного всплеска. Поэтому лучше отказаться от напитков с кофеином.

Правило №3: используйте медитацию для того, чтобы увеличить уровень дофамина. Многочисленные исследования показывают, что этот метод способен увеличить уровень гормона удовольствия — у человека улучшается настроение и внимание.

Правило №4: забудьте про вредные жиры. Как правило, большая часть вредных жиров содержится в молочных продуктах, животном жире, сладостях и фастфуде. А жиры могут заблокировать передачу сигналов дофамина в головной мозг.

Правило №5: качественный сон. Сон очень влияет на уровень дофамина. Человек, которому удалось выспаться, чувствует себя намного лучше. Дело в том, что во время сна, естественный путем увеличивается выработка гормона удовольствия. А вот из-за его нехватки или плохого сна, можно существенно навредить себе – снизить концентрацию дофамина.

Кроме того, не забывайте, что увеличивают уровень гормона счастья:

  1. Музыка, которая вам нравится;
  2. Массаж;
  3. Прогулки на свежем воздухе;
  4. Солнце;
  5. Физическая активность;
  6. Повышение уровня магния в организме.

Ранее ONLINE.UA объяснял, почему нас раздражают счастливые люди в соцсетях.

Источник: ONLINE.UA Теги: дофамин, гормон счастья, советы, наука
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