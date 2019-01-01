Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене

Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене

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Володимир Замана (фото — facebook. com)

Бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане вручили подозрение о государственной измене. Отмечается, что Военная прокуратура вместе с СБУ задержали мужчину утром 25 февраля, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Гордон".

По данным издания, сообщение о подозрении в госизмене насчитывает 80 листов.

"В период с 2010 года до 27 февраля 2014 года Замана якобы принимал “противоправные управленческие решения и совершал незаконные действия в отношении изменения системы управления войсками, что привело к снижению обороноспособности государства”. Сегодня в квартире Замана сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски, задержания Заманы проведено согласно уголовному производству по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины “государственная измена”, — сообщили источники издания в правоохранительных органах.

Санкция этой статьи – до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Владимир Замана с 2012 года возглавлял Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины. 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства, отказался выполнять преступный приказ тогдашнего руководства государства о применении силы к митингующим на Майдане и подал рапорт об увольнении. С 22 февраля до июня 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. 

 

Источник: Гордон Теги: Генштаб, Минобороны, госизмена
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