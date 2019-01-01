"Гори, гори ясно": на Донбассе взорвался склад боеприпасов боевиков

Пророссийские боевики из-за неосторожности уничтожили собственный склад боеприпасов в районе оккупированной Горловки в Донецкой области, передает ONLINE.UA со ссылкой на офицера ВСУ Анатолия Штефана с позывным "Штирлиц".

По его словам, "праздничный фейерверк" произошел из-за того, что боевики нарушили меры безопасности и неосторожно обращались с боеприпасами.

"Гори, Гори ясно... Небратья, зачем так курить на складе БК, чтобы он детонировал? Но такой классный фейерверк", – добавил военный.

Стоит отметить, что военный часто публикует в социальных сетях достижения украинских бойцов на Донбассе. Так, ранее защитникам удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские военные продолжают проводить операции по уничтожению вражеской техники на Донбассе. На этот раз они точным ударом разгромили БМП противника в районе Светлодарской дуги. Зрелищное видео очередного успеха ВСУ опубликовал в сети известный офицер Анатолий Штефан.