"Без кровавой каши не обойдемся": стало известно о новом плане Путина по Украине

"Без кровавой каши не обойдемся": стало известно о новом плане Путина по Украине

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

15 февраля в Москве прошли переговоры пророссийских боевиков, в ходе которых обсуждались планы устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов. Стоит отметить, что на них присутствовал и помощник президента России Владислав Сурков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Блог Дениса Казанского".

"Сурков — лицо вполне официальное. То есть российская власть уже не может сказать, что не имеет никакого отношения к боевикам, поскольку сам Сурков приходит на их съезды и выступает там. Но главное — даже не сам факт присутствия Суркова, а то, что говорят его подопечные", — пишет украинский журналист.

Пророссийские оккупант даже не скрывают своих намерений возобновить горячую фазу войны на Донбассе.

"Во время своего выступления Александр Бородай (который весной 2014 года "создавал "ДНР", — ред.), сидя рядом с Сурковым, открыто заявил о необходимости возобновления горячей фазы войны на Донбассе и заявил полевым командирам боевиков, что ближайшим поводом для нового вторжения в Украину могут стать выборы", – рассказал Казанский.

Боевики заявили, что если результат выборов им не понравится, то они устроят "кровавую кашу".

"Да, прямо так и сказал — "без кровавой каши не обойдемся", – подчеркнул журналист.

"Без кровавой каши не обойдемся": стало известно о новом плане Путина по Украине (1)

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Запад вдохновляет Путина на дальнейшую агрессию в Украине.

Источник: Блог Дениса Казанського Теги: Украина, выборы, Владимир Путин, боевики, Донбасс
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