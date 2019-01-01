У Джамалы наконец-то прокомментировали ее скандальное выступление в России

В сети опубликовали фото с новогоднего корпоратива в Сочи
Ситуацию прокомментировал пиар-директор Джамалы, Денис Козловский.
"К нам уже неоднократно обращались за комментариями по этому поводу. Я лично комментировал это еще 2 года назад... Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия — что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на условия, что изменились обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами", — рассказал представитель Джамалы.
По словам Козловского, Джамала хотела отказаться от выступления, однако ее убедили не делать этого.
"Менеджмент, и я в том числе, считали, что мы должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в событиях, которые происходят. В результате было принято решение отработать подтвержденные концерты и новые предложения не принимать. Это и были наши последние выступления в РФ", — говорит Козловский.
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