У Джамалы наконец-то прокомментировали ее скандальное выступление в России

У Джамалы наконец-то прокомментировали ее скандальное выступление в России

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Джамала (фото — instagram.com)

В сети опубликовали фото с новогоднего корпоратива в Сочи 2014-го года с участием Джамалы. Фотография появилась на просторах интернета сразу же после того, как вокруг победительницы Нацотбора на "Евровидение" MARUV разгорелся скандал из-за ее запланированных концертов в РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на "ТаблоID".

Ситуацию прокомментировал пиар-директор Джамалы, Денис Козловский.

"К нам уже неоднократно обращались за комментариями по этому поводу. Я лично комментировал это еще 2 года назад... Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия — что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на условия, что изменились обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами", — рассказал представитель Джамалы.

У Джамалы наконец-то прокомментировали ее скандальное выступление в России (1)

По словам Козловского, Джамала хотела отказаться от выступления, однако ее убедили не делать этого.

"Менеджмент, и я в том числе, считали, что мы должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в событиях, которые происходят. В результате было принято решение отработать подтвержденные концерты и новые предложения не принимать. Это и были наши последние выступления в РФ", — говорит Козловский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 23 февраля в Киеве прошел финал Национального отбора на Евровидение-2019, по результатам которого определился победитель, который представит Украину на международном песенном конкурсе. По результатам голосования победителем Нацотбора стала певица MARUV (Анна Корсун).

Источник: ТаблоID Теги: Джамала, выступление, Россия, Крым
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