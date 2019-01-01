"Теперь похожа на Джоли": новая возлюбленная Брэда Питта неожиданно сменила имидж

Голливудская актриса Шарлиз Терон, которой продолжают приписывать роман с Брэдом Питтом, потрясла участников церемонии Оскар-2019 . Красотка кардинально сменила имидж и, по словам фанатов, стала похожа на бывшую жену Питта — Анджелину Джоли, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Терон удалось ошеломить всех участников светского мероприятия. Перед камерами Шарлиз Терон засветила кардинально другой образ: знаменитая блондинка чуть ли не впервые изменила цвет волос и стала брюнеткой. Для торжественной церемонии Оскар-2019 роскошная Шарлиз Терон выбрала приталенное платье голубого цвета от бренда Dior. Одеяние подчеркнуло ее стройную талию и обнажиол спину. Звезда отказалась от нижнего белья, что добавило пикантности ее виду", — сказано в сообщении.

Волшебный образ красавица дополнила драгоценными украшениями. Актриса сделала дневной макияж, подчеркнув свою естественную красоту.

"Теперь похожа на Джоли; нет, не похожа — у них разный типаж; это ее Питт попросил? не может забыть Анджелину; неожиданно, но ей очень идет; какая красота; да, немного похожа на Джоли", — спорят фанаты в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом.