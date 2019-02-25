"Галиматья!": экс-начальник Генштаба впервые прокомментировал обвинения в госизмене

"Галиматья!": экс-начальник Генштаба впервые прокомментировал обвинения в госизмене

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Володимир Замана (фото — facebook. com)

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором должны избрать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты, которая просила дать время для ознакомления с текстом подозрения и материалами дела. Возобновиться заседание в 19 часов. Сам Замана, отвечая на вопрос судьи относительно подозрения, отметил:

"Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью".

Замана также отметил, что прибыл в суд в сопровождении правоохранителей, и что утром у него был проведен обыск.

Напомним, Владимир Замана с 2012 года возглавлял Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины. 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства, отказался выполнять преступный приказ тогдашнего руководства государства о применении силы к митингующим на Майдане и подал рапорт об увольнении. С 22 февраля до июня 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 25 февраля бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане вручили подозрение о государственной измене.

Источник: Українська правда Теги: Владимир Замана, Генштаб, госизмена, задержание
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