Киселев показал, как "Циркон" летит на Пентагон и резиденцию Трампа

Дмитро Кисельов (фото — з відкритих джерел)

Главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев в своей программе показал, как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон или загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

Так, в программе "Вести недели", вышедшей в минувшее воскресенье, ее ведущий Дмитрий Киселев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием и восхваление новейшим оружием, показал графику, куда могут полететь российские ракеты. Стоит отметить, что в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие локации, которые имеют стратегическое значение в США.

Пропагандист утверждает, что ракете "Циркон" хватит меньше пяти минут, чтобы долететь до указанных целей.

"Меньше 5 минут. Задачка для школьника третьего класса. Поэтому Путин и говорит: посчитайте. Нужно ли вам размещать свои ракеты против нас в Европе? Пока мы никому не угрожаем. Но если ракеты будут размещены, то ответ будет мгновенным", — заявил пропагандист.

Что интересно, позже прес-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных.

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