В Кремле объяснили резонансную угрозу Путина

Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не называл конкретных данных, по которым российская разведка сможет запустить ракеты "Циркон" по США, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря, Путин имел в виду, что если у российских границ будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, которые будут нацелены на РФ, то придется поступить зеркально.

"Нацелить наши ракеты надо будет не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находится центр принятия решений. Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в связи с этим", — сказал представитель Кремля.

Как известно, сам российский президент заявлял, что среди целей на Восточном побережье Соединенных Штатов — здание Пентагона в Вашингтоне, в которой расположены высшие органы управления Вооруженными силами и Комитет начальников штабов. Кроме того, потенциальным объектом для "Циркона" считают Кепмп-Дэвид — правительственный пункт управления, а также Форт-Ритчи в штате Мэриленд — пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов.

Стоит отметить, что российские СМИ также упоминают цели на западном побережье: Мак-Клеллан — управление стратегическими наступательными силами в штате Калифорния,а также Джим-Крик— пункт управления ядерными силами в штате Вашингтон.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев в своей программе показал как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон или загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид.