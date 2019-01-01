Это нужно увидеть: Дженнифер Лопес поразила шикарным образом на церемонии Оскар

Это нужно увидеть: Дженнифер Лопес поразила шикарным образом на церемонии Оскар

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Дженніфер Лопес (фото — instagram.com/jlo)

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес поразила публику ярким и довольно необычным образом во время награждения кинопремии Оскар-2019. На красной дорожче голливудская красотка появилась в сверкающем платье, которое напоминает дискошар, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Длинное зеркальное платье выглядело эффектно на Джей Ло, которая также продемонстрировала свои соблазнительные формы. На красную дорожку певица вышла вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом.

Поклонники дивы в социальных сетях активно обсуждают ее шикарное платье.

"Не все поймут такой стиль, хотя выглядит это просто невероятно; Дженнифер не устает поражать народ; безвкусица; какая же она красивая; на такой фигуре все будет смотреться идеально; что-то мне напоминает этот образ; и не жарко в таком наряде?; ей на вид не больше 30 лет! как такое возможно?; красивая женщина, а вот платье — не очень", — пишут фанаты красавицы.

Это нужно увидеть: Дженнифер Лопес поразила шикарным образом на церемонии Оскар (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, заподозрили в очередном плагиате. В ее клипе "Сумасшедшая", премьера которого состоялась 31 мая, заметили поразительное сходство с клипом другой скандальной звезды Светланы Лободы, а также с клипами знаменитой певицы Дженнифер Лопес.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дженнифер Лопес, Оскар-2019, образ, наряд
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