Не кондитером: Порошенко признался, кем хочет работать после президентства

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко откровенно признался, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после того, как уйдет с поста президента. Об этом он сказал на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком Киевской области, передает ONLINE.UA.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать... уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю — быть депутатом Европейского парламента", — заявил президент.

Стоит отметить, что о своей мечте стать депутатом Европарламента Порошенко заявлял еще в мае 2014 года, когда был только кандидатом в президенты.

Ранее стало известно, что Россия делает все возможное, чтобы повлиять на украинские президентские выборы в марте 2019 года и парламентские выборы, которые состоятся осенью. Об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, который представил в Сенате директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

"В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент, Россия стремится воспользоваться такими проблемами Украины, как неустойчивая экономика, распространенная коррупция, уязвимость в киберпространстве, а также общественное недовольство", – отмечается в отчете.

В документе также указано, что в украинской избирательной гонке явного фаворита нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что букмекеры сделали первый прогноз на результаты президентских выборов 2019 в Украине. По версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 31 января главным претендентом на победу 31 марта является действующий президент Петр Порошенко – коэффициент на его победу составляет 1,90. На втором месте – Юлия Тимошенко с коэффициентом 2,35, замыкает тройку шоумен Владимир Зеленский – 4,70.