Apple подготовил для всех неожиданный сюрприз

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Всемирно известная корпорация Apple планирует запустить новый проект и выпускать кредитные карты. Компания совместно с одним из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продолжает работу над проектом по выпуску кредитной карты.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.