Apple подготовил для всех неожиданный сюрприз

Apple подготовил для всех неожиданный сюрприз

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Фото: wikipedia.org

Всемирно известная корпорация Apple планирует запустить новый проект и выпускать кредитные карты. Компания совместно с одним из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продолжает работу над проектом по выпуску кредитной карты.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, эта карта предложит владельцам iPhone дополнительные функции в приложении Wallet, которые могут помочь более эффективно управлять своими расходами и своими платежами, не требуя отдельного приложения с привязкой к пластиковой карте.

Стоит сказать, что в 2018 году Apple обсуждала с Goldman Sachs возможность выпуска кредитной карты под брендом Apple Pay в 2019 году.

СМИ пишет, что совместный проект Apple и Goldman Sachs близок к запуску карты, так как ее тестирование сотрудниками компаний начнется в ближайшие недели.

Apple — американская технологическая компания с офисом в Купертино (Калифорния), которая проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы. Является первой американской компанией, чья капитализация превзошла 1 трлн долларов США. Это произошло во время торгов акциями компании 2 августа 2018 года.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что австралийский суд обязал компанию Apple выплатить 9 млн долларов штрафа. Причиной принятия такого решения стал отказ компании бесплатно ремонтировать iPhone пользователей.
Источник: ONLINE.UA Теги: Apple, кредитні картки, технологии
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