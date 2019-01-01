Будете удивлены: что говорит ненормативная лексика об уровне интеллекта человека

Будете удивлены: что говорит ненормативная лексика об уровне интеллекта человека

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото: flickr.com

Американские психологи Кристин и Тимоти Джей пришли к выводу, что люди, которые употребляют ненормативную лексику имеют лучший словарный запас и уровень интеллекта, чем те, кто воздерживается от брани, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Специалисты захотели экспериментально проверить стереотип о том, что любители бранной лексики глупее людей, которые разговаривают исключительно цензурно (якобы лихословам не хватает словарного запаса, чтобы выразить мысль, в то время как приличный интеллигент всегда найдет точный эпитет).

"Ученые просили участников эксперимента за 60 секунд перечислить как можно больше матерных слов, а потом за то же время вспомнить как можно больше названий животных.Анализ результатов показал, что скорость реакции выше и словарный запас богаче у людей, которые лучше владеют табуированной лексикой: те, кто с легкостью сыпал оскорблениями, также знали и больше зверей. А поскольку вербальные навыки считаются одним из основных признаков развитого интеллекта, миф о злословном дураке был развенчан", — сказано в сообщении.

Кроме того, согласно результатам исследования, злословы-интеллектуалы более открыты и чаще оказываются невротиками, в то время как люди с бедным словарным запасом более чистоплотные и сговорчивее.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые доказали пользу солнечного загара для головного мозга человека.

Источник: ONLINE.UA Теги: лайка, інтелект, исследование, наука
Новости других СМИ
Apple подготовил для всех неожиданный сюрприз
Apple подготовил для всех неожиданный сюрприз
Они спасают экономику: кто направляет миллиарды в бюджет Украины
Они спасают экономику: кто направляет миллиарды...
Как поднять уровень гормона счастья - простые и эффективные советы
Как поднять уровень гормона счастья - простые и...
Это гениально: психологи разработали IQ-тест, состоящий только из 2 вопросов
Это гениально: психологи разработали IQ-тест, с...
Ученые рассказали, что именно положительно влияет на продолжительность жизни человека
Ученые рассказали, что именно положительно влия...
Более 60 млн долларов: Bloomberg узнал об огромных кредитах Илона Маска
Более 60 млн долларов: Bloomberg узнал об огром...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи