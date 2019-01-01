В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский воин, есть раненые

Ситуация на Донбассе остается напряженной. 25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Лебединское и из минометов калибра 120 мм вблизи села Водяное.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил пять обстрелов: из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Луганское, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Новотошковское, из стрелкового оружия – в районе населенных пунктов Хутор Свободной, Новоалександровка и Новгородское", — сказано в сообщении.
На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем не запрещенных Минскими договоренностями дежурных огневых средств.
По данным разведки, 25 февраля 2 оккупантов уничтожены и 3 ранены.
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