Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-начальника Генштаба

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".
Отмечается, что прокуроры требовали избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он может покинуть страну. Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и в расформировании воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны. Правонарушения, в которых обвиняют Заману, не предусматривают возможности внесения залога.
"Фабрикация фактов и клевета", – назвал подозрение Замана.
По словам экс-руководителя Генштаба, свидетелей, на чьи показания ссылается следствие, в свое время он уволил с должностей "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Кроме того, Замана убеждает, что не имел никаких контактов с военными силами РФ, а в России "был 1 раз на переговорах", куда его послали. Он отрицает какой-либо сговор с экс-президентом Виктором Януковичем и уверяет, что виделся с ним только в официальной обстановке.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Замана впервые прокомментировал обвинения в госизмене.