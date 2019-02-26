Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-начальника Генштаба

Володимир Замана (фото — facebook. com)

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

Отмечается, что прокуроры требовали избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он может покинуть страну. Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и в расформировании воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны. Правонарушения, в которых обвиняют Заману, не предусматривают возможности внесения залога.

Бывший начальник Генштаба подтвердил, что как военнослужащий с более чем 36-летним стажем понимает, что ему предъявлены серьезные обвинения, однако утверждает, что в тексте подозрения "ни одной буквы правды нет".

"Фабрикация фактов и клевета", – назвал подозрение Замана.

По словам экс-руководителя Генштаба, свидетелей, на чьи показания ссылается следствие, в свое время он уволил с должностей "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Кроме того, Замана убеждает, что не имел никаких контактов с военными силами РФ, а в России "был 1 раз на переговорах", куда его послали. Он отрицает какой-либо сговор с экс-президентом Виктором Януковичем и уверяет, что виделся с ним только в официальной обстановке.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Замана впервые прокомментировал обвинения в госизмене.