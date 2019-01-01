"По приколу": в МИД Украины объяснили, почему Путин угрожает Европе и миру

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что своим поведением на международной арене Владимир Путин, скорее, пытается мобилизовать своих избирателей внутри России, чем действительно готов на идти на серьезное обострение с Европой и США. По его мнению, сейчас это руководству России не слишком удается.

Об этом дипломат сообщил в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.