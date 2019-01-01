"По приколу": в МИД Украины объяснили, почему Путин угрожает Европе и миру

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что своим поведением на международной арене Владимир Путин, скорее, пытается мобилизовать своих избирателей внутри России, чем действительно готов на идти на серьезное обострение с Европой и США. По его мнению, сейчас это руководству России не слишком удается.
Об этом дипломат сообщил в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.
"Извините за недипломатичный сленг, я считаю, что это все (угрозы РФ, – ред.) как-то "по приколу"... На самом Деле, Россия стремится мобилизовать своих избирателей и пугать европейцев – и то, и другое пока, насколько я понимаю, никак не получается. Вот так я очень аккуратно скажу", – объяснил министр.
По словам главы МИД, такое поведение Путина подталкивает европейцев пересмотреть свое отношение к идее вступления нашей страны в НАТО. Изменение отношения к этой мысли, по словам Климкина, он почувствовал недавно на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
"Хотя есть много людей, которые хватаются за сердце при самой идеи Украины в НАТО... На самом Деле, очень постепенно, все больше европейских политиков начинают очень четко говорить: мы должны над этим думать. Я почувствовал это на Мюнхенской конференции", — рассказал Климкин.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный политик назвал главную цель Путина.