Кремль готовится к удару: Порошенко сообщил тревожные новости

Кремль готовится к удару: Порошенко сообщил тревожные новости

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявляет, что существует реальная угроза полномасштабной войны, поскольку сейчас Россия ведет большую подготовку к удару. Об этом он сообщил в ходе оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных сил Украины, передает ONLINE.UA.

"Угроза полномасштабной войны является не декларацией. Она вполне реальная, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в Крыму", — сказал Порошенко.

По его словам, агрессор разворачивает новые военные соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения. На западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и ПВО.

"Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона и на территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных", — сказал президент.

Он добавил, что вблизи наших границ формируются и разворачиваются ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

"Это абсолютно ничего общего с обороной для Российской Федерации не имеет. Эти силы предназначены для военного удара, и именно к этому готовится Кремль", — подчеркнул Порошенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко назвал главных врагов Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, удар, Кремль, Украина, война
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