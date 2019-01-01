"Вы - очень-очень жесткие": Трамп пригрозил Евросоюзу

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Евросоюз должен "сотрудничать" на торговых переговорах, или же США "обложат его тарифами, черт побери". Об этом он заявил на встрече с американскими губернаторами в понедельник, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

"Европейский Союз очень, очень жесткий. Очень, очень жесткий. Они не допускают нашу продукцию. Они не допускают нашу сельскохозяйственную продукцию", – сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что ЕС, возможно, даже жестче, чем Китай. Трамп обвинил ЕС в том, что он устанавливает "большие тарифы" на американские автомобили, "тогда как мы почти ничего не устанавливаем, когда они отправляют нам свои машины".

Стоит отметить, что тариф ЕС на автомобили составляет 10%, а тариф США — 2,5%. Брюссель хочет договориться о снижении автомобильных тарифов с Вашингтоном в рамках планируемой сделки, но пока именно США отвергли переговоры по этому вопросу. Однако Вашингтон подталкивает ЕС к включению сельского хозяйства в переговоры, от чего Брюссель отказывается.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара во время своих операций будет атаковать сирийских курдов.