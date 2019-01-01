Неожиданно: Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко

Юлія Тимошенко (фото — з відкритих джерел)

Лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере, передает ONLINE.UA.

"То что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны", — заявила она.

По мнению политика, это содействие врагу, уничтожение украинской армии и содействия стране окупанту в захвате Украины.

"Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, которые имеют честь и совесть для того, чтобы поставить на место все те организованные преступные группировки", — сказала Тимошенко.

Как сообщал ONLINE.UА, президент Украины Петро Порошенко во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Киеве заявил, что РФ пытается уничтожить украинскую государственность, что подтверждается, в частности ее агрессивными действиями в Азово-Черноморском бассейне и захватом украинских моряков.