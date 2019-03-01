Адвокаты Януковича подали в суд 5 жалоб почти на 500 страниц

Віктор Янукович (фото — ru.m.wikipedia.org)

В Оболонский райсуд Киева поступило пять апелляционных жалоб в деле о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 25 февраля адвокаты Юрий Рябовол, Александр Байдык, Александр Горошинский, Богдан Биленко и Андриана Фозекош обратились в суд с апелляционными жалобами, в которых просили отменить приговор, оправдать Януковича, изменить приговор, исключив из него определенные доказательства, закрыть уголовное производство против президента-беглеца.

"В общем, апелляционные жалобы изложены на 478 листах", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее адвокат Байдык также обратился с заявлениями об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.

В частности, он просит Оболонский райсуд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на смягчающее наказание обстоятельство Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти РФ, а также просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича.Ф. с 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

"Следуя конституционной основе судопроизводства (обеспечение права на апелляционный пересмотр дела), в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 397 УПК Украины, через три дня после окончания срока апелляционного обжалования приговора (то есть 01.03.2019) уголовное производство будет направлено в Киевский апелляционный суд", — сказано в заявлении суда.

Ранее ONLINE.UA сообщал, о чем говорил Янукович на пресс-конференции 6 февраля 2019 года в Москве.