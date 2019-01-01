РФ заговорила о выходе из Совета Европы

РФ заговорила о выходе из Совета Европы

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Фото: wikipedia.org

Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если права ее делегации в Парламентской Ассамблее (ПАСЕ) не восстановят до выборов генерального секретаря организации, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Известия".

По предварительным данным, процесс выхода может начаться уже в июне.

Источник в российских дипломатических кругах сообщил, что "вопрос о том, как действовать в отношении организации, находится на стадии обсуждения".

В России настаивают, что избрание председателя Совета Европы без участия РФ будет угрожать тем, что организация окажется в еще более глубоком кризисе.

Напомним, недавно бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело к лишению Украины мест в некоторых из них.Руководящий орган ассамблеи решил, что в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть больше двух представителей каждого из государств-членов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Россия не имеет шансов в следующем году провести через Асемблею решение относительно изменения санкционных правил.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Совет Европы, выход, ПАСЕ
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