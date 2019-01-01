В США объяснили, для чего боевой корабль США вошел в порт Одессы

Курт Волкер (фото — commons.wikimedia.org)

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своего визита в Украину заявил, что американский эсминец USS Donald Cook является символом солидарности США с Украиной и поддержки ее сувернитета, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter политика.

По словам Волкера, визит этого корабля в одесский порт отражает поддержку принципов свободного судоходства в Черном море.