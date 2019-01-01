В США объяснили, для чего боевой корабль США вошел в порт Одессы

В США объяснили, для чего боевой корабль США вошел в порт Одессы

  |  Украина   |   Читати українською
Курт Волкер (фото — commons.wikimedia.org)

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своего визита в Украину заявил, что американский эсминец USS Donald Cook является символом солидарности США с Украиной и поддержки ее сувернитета, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter политика.

По словам Волкера, визит этого корабля в одесский порт отражает поддержку принципов свободного судоходства в Черном море.

"Наш визит – это укрепление нашего партнерства и поддержка принципов свободы судоходства в Черном море", – подчеркнул спецпредставитель США.

Стоит отметить, что кроме Волкера, должны прилететь посол США в ЕС, представитель Еврокомиссии, представитель ЕС, заместитель премьер-министра Румынии, президент Порошенко и глава МИД Украины Павел Климкин.

Напомним, 25 февраля в Одесский морской торговый порт срочно вошел американский ракетный эсминец USSDonaldCook, (DDG75) — он пришвартовался у 16-го причала Морского вокзала. По предварительным данным, он пробудет в Одессе три дня — до 27 февраля включительно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 февраля в Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Одесса, есмінець, Курт Волкер
Новости других СМИ
РФ заговорила о выходе из Совета Европы
РФ заговорила о выходе из Совета Европы
Адвокаты Януковича подали в суд 5 жалоб почти на 500 страниц
Адвокаты Януковича подали в суд 5 жалоб почти н...
"Ты прости, хорошая Америка": российский хор спел об атомной бомбардировке США просто в соборе
"Ты прости, хорошая Америка": российс...
Неожиданно: Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко
Неожиданно: Тимошенко заявила, что начинает про...
"Вы - очень-очень жесткие": Трамп пригрозил Евросоюзу
"Вы - очень-очень жесткие": Трамп при...
Кремль готовится к удару: Порошенко сообщил тревожные новости
Кремль готовится к удару: Порошенко сообщил тре...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги