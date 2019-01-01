Россия - вон: в оккупированном Крыму вывесили красноречивый баннер

Россия - вон: в оккупированном Крыму вывесили красноречивый баннер

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Фото з відкритих джерел

В оккупированном Симферополе на одной из дорог вывесили баннер с призывом к россиянам убираться с крымской земли. Отмечается, что его вывесили утром 26 февраля. Фотографию он опубликовал на своей Facebook-странице глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает ONLINE.UA.

"26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации. На фотографии – Симферополь 26 февраля 2019 года в 5 утра. Сопротивление продолжается!", – написал Чубаров.

Как можно увидеть на фото, на баннере красуется надпись: "Россия – вон! Крым – наш дом".

Напомним, российский президент Владимир Путин хочет депортировать всех крымских татар с оккупированного полуострова, как это делал советский диктатор Иосиф Сталин в 1944 году.

Представитель Меджлиса Искандер Бариев заявлял, что Россия пытается выжить коренное население оккупированного Крыма — крымских татар и заселит полуостров бурами-африканцами европейского происхождения.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в России придумали, как заселить оккупированный Крым жителями Сибири.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, Сімферополь, баннер, РФ
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