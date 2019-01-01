Будьте осторожны: в Украине появился новый вид финансового мошенничества

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В Украине набирает популярности новый вид финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, передает ONLINE.UA.

"На технические средства и средства связи (мобильные телефоны и компьютеры — ред) граждан от финансовых компаний поступают сообщения о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве", — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается перечислить средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера.

Перечень компаний: "Пэй-Експерес Украина", "Мне-Пей Украина", "Фон-Бокс Украина", "Мир Мани", "Сити Люкс Украина", "Велком-Пеймент", "Капитал Оное Украина", "Пэй-Директ", "Биг-Пеймент".

Стоит отметить, что на этих сайтах финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена комиссии Александра Залетова.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине разоблачили интернет-агитаторов, которые работали на российские спецслужбы по подготовке к вмешательству в выборы президента в Украине в 2019 году.