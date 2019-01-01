Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищений в оборонке

Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищений в оборонке

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны на время расследования, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

"Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги" для опровержения или подтверждения обнародованного", – добавил он.

Отметим, что ранее первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский попросил правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии с участием его сына Игоря. На время проверки он попросил приостановить его полномочия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, ранее руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко прокомментировал резонансное заявление Юлии Тимошенко, напомнив, что закон об импичменте президента в Украине нет.
Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.
Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, скандал, хижение, СНБО
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