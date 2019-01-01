Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищений в оборонке

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны на время расследования, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

"Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги" для опровержения или подтверждения обнародованного", – добавил он.

Отметим, что ранее первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский попросил правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии с участием его сына Игоря. На время проверки он попросил приостановить его полномочия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко прокомментировал резонансное заявление Юлии Тимошенко, напомнив, что закон об импичменте президента в Украине нет.