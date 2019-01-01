Это нужно увидеть: соперник Ломаченко показал впечатляющую форму перед боем с украинцем

Обязательный претендент на пояс WBA в легком весе Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) продемонстрировал впечатляющую физическую форму перед боем с украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО), передает ONLINE.UA.

Известный боксер в собственном Instagram выложил фото и показал, что сейчас находится в отличной форме, которую будет только улучшать.

Как известно, бой Ломаченко — Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBО. Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз.

Сам соперник Ломаченко заявил, что верит в победу над украинцем. Кролла назвал встречу с украинцем самым большим боем в его жизни.

"Шикарная физическая форма; ты готов к бою на все 100%; Ломаченко ты этим не напугаешь; главное — верить в победу; это будет довольно непростой поединок, но, думаю, победит украинец; Кролла — супербоец! Даже у Ломаченко нет шансов его уничтожить", — пишут пользователи сети в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UA, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко выложил в сеть мотивационный видеороликой, который посвящен его 31 дню рождения. Видео, которое опубликовала официальная страница Ломаченко, подписали мотивационными словами "Все только начинается".