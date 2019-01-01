Лауреат "Оскара" неожиданно обратился к властям РФ

Лауреат "Оскара" неожиданно обратился к властям РФ

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Альфонсо Куарон (фото — flickr.com)

Лауреат премии "Оскар", мексиканский режиссер Альфонсо Куарон призвал освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил центр "PEN America" в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Лауреат "Оскара" Альфонсо Куарон присоединился к нам с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова", – говорится в сообщении.

Кроме того, центр также разместил фото Куарона, на пиджаке которого прикреплен значок с надписью FreeSentsov.

Стоит отметить, что накануне Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Рома" (Roma).
Как известно, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Свою вину он не признает. В 2018 году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных и стал лауреатом правозащитной премии имени Андрея Сахарова.
Источник: ONLINE.UA Теги: Оскар, режиссёр, Олег Сенцов, Альфонсо Куарон
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