СБУ: Россия готовила масштабную атаку на систему "Выборы"

СБУ удалось разоблачить попытки российских спецслужб заполучить данные о сети связи, которые Украина использует для проведения выборов. Так, россияне планировали организовать массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что украинские спецслужбы вышли на жителя Днепра, который создал и администрировал группу в запретной российской соцсети. Правоохранители установили, что злоумышленник распространял там фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины. К администрированию группы были причастны жители РФ.

"В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что интернет-провокатор, который является сотрудником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, размещения телекоммуникационных узлов и периоды времени, необходимые на восстановление их после повреждений", — сказано в сообщении.

Так, по замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи должны были бы привести к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокировать работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы".