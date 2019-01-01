"Кремль целенаправленно все искажает": в Евросоюзе заступились за Украину

"Кремль целенаправленно все искажает": в Евросоюзе заступились за Украину

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Фото: pixabay.com

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что главная цель российской пропаганды и дезинформации – Украина в целом и президентские выборы 2019 года в частности. Об этом он рассказал на конференции в Киеве и назвал Украину "полем в информационной войне", сообщает ONLINE.UA.

По его словам, дезинформация со стороны России формирует искаженное восприятие Украины на Западе.

"Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, сформированный в Западной Европе", – отметил Мингарелли.

По его мнению, информационная война только усилится.

"В течение следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента", — говорит дипломат.

Как известно, в Евросоюзе достигли политического консенсуса относительно введения персональных санкций в связи с нападением русских на украинские судна вблизи Керченского пролива в ноябре. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, официальное одобрение нормативно-правового санкционного акта будет составлено в ближайшие дни.Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию моряков.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее в НАТО впервые прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кремль, Евросоюз, Хюг Мингарелли, Украина
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