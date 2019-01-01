"Это лицемерие!": Турция выдвинула ЕС громкие обвинения

"Это лицемерие!": Турция выдвинула ЕС громкие обвинения

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Фото: pixabay.com

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу жестко раскритиковал участие лидеров Европейского союза в саммите Лиги арабских государств ЕС в Шарм-эль-Шейхе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Anadolu.

"По словам Чавушоглу, участие лидеров ЕС в мероприятии, на котором присутствовал президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, является проявлением политики двойных стандартов и лицемерия", — говорится в сообщении.

В ходе выступления после саммита Лиги арабских государств и ЕС в понедельник, Ас-Сиси сказал, что страны Европы не должны "читать лекции" арабскому миру, защищая широко раскритикованную ситуацию с правами человека в его стране.

Как известно, власти ЕС и Лига арабских государств заявили, что они пришли к согласию относительно решения конфликтов в Сирии и Йемене, относительно мирных усилий на Ближнем Востоке, но не смогли принять совместную декларацию на переговорах в Брюсселе.

Отметим, комитет Европарламента по иностранным делам 21 февраля призвал Еврокомиссию и государства-члены официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до сих пор не увидел приемлемого плана по созданию "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии за три недели после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать данную зону. 

Источник: ONLINE.UA Теги: Турция, ЕС, обвинение
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